Con una gran participación se realizó una actividad de concientización de la diabetes en el Mercado Unión

Además, la iniciativa contó con la participación activa de los integrantes de la Oficina de Diversidad, Alerta Banda y la administración del Mercado Unión, quienes colaboraron en cada una de las actividades propuestas.

La Secretaría de Salud de la Municipalidad concretó una jornada de prevención en el marco del “Día Mundial de la Diabetes” que contó con amplia participación de vecinos que concurrieron al Mercado Unión.

La actividad inició con la colocación de stands informativos sobre alimentación saludable, hidratación, inmunización y control de signos vitales, así también, se desarrollaron caminatas saludables y clases de zumba.

En la oportunidad, el secretario de Salud, Julio Cesar Scabuzzo, indicó: “Elegimos el Mercado Unión para realizar esta jornada de concientización sobre los cuidados básicos de la salud, en particular lo que tiene que ver con la alimentación que es uno de los factores determinantes en los que tiene que ver con la enfermedad de la diabetes”.

“Por lo que estamos dando difusión de las acciones referidas a la enfermedad en lo que hace al control de peso, información nutricional, control de sangre y de presión arterial”, finalizó Scabuzzo.

Por su parte, el director de Salud, Leonardo Jaimez Caro, señaló: “Durante la próxima semana estaremos realizando una jornada especial en las instalaciones del Centro de Atención Médica Municipal del barrio San Fernando donde el profesional médico José López Romero dictará una charla exclusivamente para las personas que padecen la enfermedad y sus familiares. La idea es poder despejar las dudas que los vecinos puedan tener en cuanto a los cuidados que los pacientes deben tener y cómo pueden mejorar su calidad de vida también. Asimismo, estaremos recibiendo a embarazadas que requieran asesoramiento en cuanto a la diabetes gestacional”.

Cabe destacar, que estas acciones están enmarcadas en las políticas de gestión promovidas por el intendente Ing. Roger Nediani quien impulsa las herramientas de promoción de actividades que generen conciencia sobre los cuidados básicos de la salud de los bandeños.