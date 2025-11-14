“Cartas a Nuestros Pueblos” tendrá una presentación especial para celebrar el Día de la Tradición

Una propuesta artística que reúne danza, música y emoción, a través de cartas, poemas y relatos que reflejan la identidad, la memoria y el sentir de nuestras raíces.

En el marco del Día de la Tradición y con el apoyo de la municipalidad de La Banda, la Escuela de Danzas “Rosina Baumann” presentará nuevamente el espectáculo “Cartas a Nuestros Pueblos”, esta vez al aire libre, con entrada libre y gratuita.

Esta actividad se realizará el próximo domingo 16 de noviembre, a las 20, en la Plaza Educativa y Cultural “Mauricio Rojas", situada sobre Av. Besares y calle Garay.

La dirección general del espectáculo estará a cargo de la profesora Rosina Baumann, que desde el año 1994 dirige su prestigiosa escuela de danzas en la ciudad de La Banda, dónde salieron bailarinas que luego triunfaron a nivel nacional e internacional.

“Cartas a Nuestros Pueblos” es una propuesta artística que reúne danza, música y emoción, a través de cartas, poemas y relatos que reflejan la identidad, la memoria y el sentir de nuestras raíces.

Cabe destacar, que en la oportunidad participarán los alumnos de la escuela de danzas mencionada y el Ballet Folclórico “Ciudad de la Banda”, que ofrecerán un recorrido por distintas expresiones del folklore argentino y latinoamericano.