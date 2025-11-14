Realizaron una jornada provincial de jóvenes profesionales en Ciencias Económicas

La jornada incluyó una cena de camaradería, dinámicas de integración y sorteos especiales.

Hoy 21:33

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Santiago del Estero (CPCESE), a través de su Comisión de Jóvenes Profesionales, realizó la Jornada Provincial de Jóvenes Profesionales en Ciencias Económicas 2025, bajo el lema “Despertá tu talento: entre la IA y la motivación”.

El encuentro se llevó a cabo en el Salón Naranja del Predio del CPCESE de la ciudad Capital y tuvo como propósito ofrecer un espacio de formación, intercambio e integración entre jóvenes matriculados de toda la provincia, combinando capacitaciones técnicas, experiencias vivenciales y actividades recreativas que promueven el aprendizaje continuo y el sentido de pertenencia institucional.

En la oportunidad, disertaron el Cr. Pablo Montecchiari Marinozzi, con la conferencia “Impacto de la IA en la confección de Estados Contables: Casos Prácticos” y el Lic. Mariano Lescano, con la charla “Neuromotivación para Profesionales en Ciencias Económicas”.

La jornada incluyó una cena de camaradería, dinámicas de integración y sorteos especiales, en una propuesta innovadora que busca conectar la tecnología, la motivación y el trabajo en equipo como pilares del crecimiento profesional.

La actividad, que fue gratuita con más de 100 inscriptos, forma parte del Plan de Trabajo 2025 del Consejo, que busca fortalecer la formación continua, el liderazgo joven y la innovación dentro de la comunidad profesional santiagueña.