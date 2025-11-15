Old Lions se quedó con un duelo clave ante Gimnasia y Tiro y aseguró su permanencia en el Torneo Regional del NOA A

Tras un complejo año, los Viejos Leones ganaron 41 a 5 en el Julio César Montenegro por la tercera fecha de la Liguilla de Reclasificación del Campeonato.

Hoy 18:29

En un partido cargado de urgencia y presión, los Viejos Leones sacaron pecho en casa y resolvieron una final anticipada con autoridad. Con un juego físico, ordenado y efectivo, el conjunto santiagueño dominó desde el inicio y no dejó dudas para quedarse con una victoria necesaria por 41 a 5, correspondiente a la tercera fecha de la Liguilla de Reclasificación del Torneo Regional del NOA A.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El equipo santiagueño venía golpeado tras la dura caída ante Los Tarcos por 55-22, un encuentro en el que no pudo sostener el excelente nivel mostrado en el debut, cuando había superado a Jockey Club de Salta por 30-17. Sin embargo, en una tarde ideal, Old Lions recuperó su mejor versión, mostró carácter y volvió a mostrar un rendimiento sólido en todas sus líneas.

Con este triunfo, Old Lions aseguró su permanencia en la máxima categoría regional, cerrando un año complejo pero con un final alentador. Los jugadores, el cuerpo técnico y el público celebraron un desahogo muy esperado, que deja bases firmes para planificar el próximo campeonato con mayor tranquilidad.