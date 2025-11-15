Cuándo ver la lluvia de meteoros Leónidas en Argentina: el fenómeno que iluminará el cielo en noviembre

El espectáculo astronómico tendrá su punto máximo el 17 de noviembre, con condiciones excelentes para observar entre tres y quince meteoros por hora en cielos oscuros.

Hoy 10:13

La lluvia de meteoros Leónidas vuelve este mes para regalar uno de los eventos astronómicos más esperados del año. Asociado al cometa 55P/Tempel-Tuttle, el fenómeno ya comenzó a desplegarse en el cielo nocturno y tendrá su actividad más intensa en los próximos días, con una ventana ideal para quienes quieran disfrutarlo desde distintos puntos del país.

Desde el 6 hasta el 30 de noviembre, el Hemisferio Sur —incluida la Argentina— atraviesa el período de mayor visibilidad. Pero será la noche del 17 de noviembre, rumbo al amanecer, cuando las Leónidas alcancen su máximo esplendor.

Según la Planetary Society, las mejores horas para observarlas serán entre las 3 y las 5 de la madrugada, cuando podrá verse entre tres y quince meteoros por hora en cielos oscuros. Aunque el número no es tan alto como en otras lluvias, la velocidad y brillo de las Leónidas las vuelve especialmente llamativas, incluso en lugares con cierta contaminación lumínica.

Para disfrutarlas no es necesario ningún equipo especial. Los especialistas recomiendan buscar un sitio alejado de las luces urbanas, evitar mirar hacia la Luna y dirigir la vista a los sectores más oscuros del cielo. Con un poco de paciencia, los destellos se harán visibles a simple vista.

Las Leónidas se destacan por su velocidad extrema: ingresan a la atmósfera terrestre a unos 71 kilómetros por segundo, generando trazos luminosos intensos que conocemos como estrellas fugaces. Cada uno de esos destellos se produce cuando diminutos fragmentos del cometa Tempel-Tuttle se desintegran en contacto con el aire.