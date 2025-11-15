Florentín, sobre el interés de otros clubes: "Central Córdoba siempre tendrá la prioridad"

El volante paraguayo habló en la previa del partido ante Banfield y dejó en claro su postura.

Hoy 12:57

En la antesala del duelo decisivo ante Banfield, que se disputará este domingo desde las 20:15 en el Madre de Ciudades, José Florentín volvió a ocupar el centro de la escena.

Mientras Central Córdoba busca cerrar la fase regular del Torneo Clausura entre los cuatro primeros para asegurar la localía en octavos, el volante paraguayo habló sobre el presente del equipo y su futuro, hoy rodeado de interés de varios clubes.

El mediocampista, una de las figuras del torneo y pretendido por instituciones del país y del exterior —entre ellas Olimpia de Paraguay—, fue contundente al referirse a lo que viene: "Central Córdoba siempre tendrá la prioridad", afirmó ante la prensa, llevando tranquilidad a los hinchas en medio de los rumores.

Florentín destacó que, pese a la clasificación asegurada, el plantel no baja la intensidad. "Para mí, todavía no está cerrada la clasificación. Esto es fútbol y puede pasar cualquier cosa", señaló. El objetivo, remarcó, es claro: terminar lo más arriba posible. "Entrar entre los cuatro primeros y definir de local es muy importante. Vamos a intentar ganar para quedar segundos o terceros", sostuvo.

El paraguayo también valoró la mentalidad ganadora que atraviesa al grupo. "Estamos viniendo muy bien y hay que acostumbrarse a ganar, a ser ganador. No importa si definimos de local o visitante: uno tiene que ser ganador también en la vida misma", dijo, marcando el espíritu competitivo que impulsa al Ferroviario.

Sobre su nivel individual, Florentín prefirió destacar el trabajo colectivo. "Estoy bien, pero es gracias al día a día, a los compañeros, a los técnicos y a la gente. Siempre trato de dar un poco más y ayudar desde donde me toque", comentó.

Cuando llegó la pregunta inevitable sobre su futuro, el volante no esquivó la situación: "Hay muchos equipos que pretenden mis servicios, como también los de mis compañeros. Eso demuestra el buen rendimiento del plantel", reconoció. Sin embargo, fue firme sobre su decisión: "Primero quiero terminar de la mejor manera este torneo. Central Córdoba tiene la prioridad. Después veremos qué pasa. Es muy temprano para hablar".

Para cerrar, Florentín agradeció el apoyo recibido y reafirmó la ambición del equipo. "Estoy metido de lleno en este torneo. Queremos dejar a Central lo más alto posible y entrar a una copa. Para eso hay que aspirar a cosas grandes", concluyó.