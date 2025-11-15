Indignación por la ausencia de la joven que intentó reanimar a Báez Sosa en el documental de Netflix

Virginia Pérez Antonelli cuestionó duramente que su participación —clave en el juicio— no fuera mencionada en la serie, lo que generó un fuerte repudio en redes sociales.

Hoy 13:10

La publicación del documental de Netflix sobre el crimen de Fernando Báez Sosa reavivó el debate público, pero también provocó un profundo malestar en Virginia Pérez Antonelli, la joven que intentó salvarle la vida mediante maniobras de RCP en la madrugada del 18 de enero de 2020.

La serie, estrenada el 13 de noviembre, reconstruye uno de los casos policiales más impactantes del país. Sin embargo, su omisión generó un fuerte repudio: usuarios calificaron su ausencia como un “grave error”, considerando que su rol fue determinante en los primeros minutos tras el ataque.

A sus 17 años, Virginia fue una de las primeras personas en asistir a Fernando a la salida del boliche Le Brique. “Quedate conmigo, por favor”, relató durante el juicio, recordando las palabras que le decía mientras realizaba las maniobras de reanimación. Su testimonio fue uno de los más conmovedores y firmes, incluso cuando tuvo que defender sus acciones ante los insistentes cuestionamientos del abogado defensor Hugo Tomei.

La joven hizo pública su indignación en redes sociales después de que su historia no fuera mencionada en la serie documental. “Algunos prefieren darles voz a asesinos y/o cómplices! ¿Pero quiénes somos nosotros para juzgar?”, escribió en su cuenta de X, mensaje que rápidamente se viralizó.

Para muchos usuarios, la exclusión de Pérez Antonelli no solo desconoce su acción humanitaria, sino también el impacto de su declaración en el juicio de Dolores, donde su aporte fue considerado clave por la fiscalía y por los peritos que analizaron las maniobras de reanimación.

La polémica continúa creciendo en redes sociales, donde numerosos internautas remarcan que su participación representa “uno de los gestos más nobles y valientes” de aquella trágica madrugada.