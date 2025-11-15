Omar De Felippe dio a conocer la lista de convocados para el encuentro ante Banfield

El Ferro ya clasificado, viene de dos empates consecutivos ante Racing en Santiago en tanto que como visitante igualó sin goles ante Independiente Rivadavia en Mendoza.

Hoy 22:06

Omar De Felippe oficializó la nómina de jugadores convocados para el partido que Central Córdoba disputará este domingo 16 desde las 20.15 ante Banfield en el Madre de Ciudades, en el marco de la fecha 16 del Torneo Clausura.

Gastón Verón continúa con su recuperación tras el desgarro en el isquiotibial derecho. El delantero sigue realizando trabajos diferenciados y no será tenido en cuenta hasta recibir el alta médica definitiva. Tampoco estará disponible Jonathan Galván, que será preservado por un traumatismo en la rodilla derecha, sufrido en el último compromiso.

Con estas bajas, De Felippe ultima detalles para definir el once que tendrá acción por el certamen local. El Ferro ya clasificado, viene de dos empates consecutivos ante Racing en Santiago en tanto que como visitante igualó sin goles ante Independiente Rivadavia en Mendoza.