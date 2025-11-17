El miércoles comenzará el pago a los beneficiarios de Planes de Emergencia Provinciales

Así lo informó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. El cronograma.

Hoy 14:25

Este miércoles 19 y jueves 20 se realizará el pago a los beneficiarios de los Planes de Emergencia de toda la provincia.

El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que a las personas con domicilio en Capital y La Banda el pago se hará por ventanilla en las sucursales del Banco Santiago del Estero (BSE), de 7.45 a 12.45, conforme al siguiente cronograma: El miércoles 19 aquellos que tienen DNI que finalizan en 0, 1, 2, 3 o 4; y el día jueves 20, quienes tienen documentos terminados en 5, 6, 7, 8 y 9.

En tanto, las personas de otros puntos de la provincia podrán dirigirse a las sucursales del Banco Santiago más cercanas a su domicilio, a partir del miércoles 19 y sin cronograma, en el horario mencionado.