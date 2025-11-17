La intendente Fuentes recibió a directivos del coro de señas “La fuerza del corazón”

Los miembros del Coro de Señas "La fuerza del corazón" mantuvieron una reunión con la ing. Norma fuentes en el edificio comunal.

Hoy 19:01

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió a miembros del Coro de Señas "La fuerza del corazón", con quienes el municipio viene desarrollando diversos proyectos en conjunto.

Participaron del encuentro la directora y la vicedirectora, María Valdiviezo y Claudia Gérez, respectivamente; además de instructores, coristas y colaboradores de la asociación.

Durante la reunión, dialogaron sobre la importancia de brindar espacios de participación a las instituciones de la sociedad civil, fomentando la inclusión y el acceso a la cultura y el arte de todos los vecinos.