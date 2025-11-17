Después de la sentencia por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, el clan Sena va a juicio por lavado de dinero

La familia deberá responder por supuestas maniobras fraudulentas con fondos públicos.

Hoy 20:13

Tras ser hallados culpables por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, Emerenciano Sena y su esposa Marcela Acuña volverán a ser juzgados, esta vez por supuestas maniobras de lavado de dinero provenientes de fondos públicos.

El juez federal Ricardo Mihanovich, de Resistencia, decidió elevar la causa a juicio oral, tras el pedido del fiscal Patricio Sabadini. La investigación, que arrancó en 2023, apunta a que el matrimonio Sena y Acuña puso “en circulación en el mercado fondos de origen ilícito provenientes de delitos de corrupción o fraude a la administración pública provincial, con la consecuencia posible de que adquieran apariencia de licitud”.

Dichas maniobras, agregó el fiscal en su acusación, “se tradujo en un significativo incremento y movimientos patrimoniales que no encuentran correlato en los magros ingresos lícitos y situación fiscal y patrimonial que registran los sujetos mencionados”.

La causa se originó tras el allanamiento en la vivienda de los Sena el 9 de junio de 2023, en el marco de la desaparición de Cecilia Strzyzowski. En esa oportunidad, las autoridades incautaron seis millones de pesos en efectivo, lo que disparó las sospechas sobre el manejo de recursos.

En el centro de la acusación por lavado se encuentra la Fundación Doctor Saúl Andrés Acuña, nombrada en honor al padre de Marcela y dedicada a supuestas tareas sociales en el barrio homónimo de los Sena.

Según la fiscalía, esta entidad facturó exorbitantes cifras al gobierno de Jorge Capitanich: más de 50 millones de pesos en 2022 al Ministerio de Infraestructura y al Instituto de Agricultura Familiar y Economía Popular (IAFEP), y 186 millones en 2023 solo al IAFEP.

“Estas erogaciones fueron manipuladas en los libros contables para blanquear dinero ilícito, producto de desvíos en las cuentas del Estado provincial”, entendió el fiscal.

El dictamen de Sabadini aseguró también que “se observó numerosos tránsitos migratorios que denotan la realización de viajes internacionales efectuados por el matrimonio Sena-Acuña a Paraguay, Uruguay, Brasil e Italia, lo que resulta indicativo de un despliegue de medios económicos de relevancia que no se condicen con el perfil fiscal y económico de los mismos”.

Además, se constató que la familia tenía en su haber cinco camionetas Toyota Hilux, un camión y una utilitaria Ford, tres camiones Mercedes Benz, un acoplado, un tractor agrícola y una moto. También 66 hectáreas registradas a nombre de Emerenciano Sena, y cuatro inmuebles.

El sábado pasado, un jurado de 12 ciudadanos emitió un veredicto unánime: César Sena, hijo del matrimonio, como autor material del homicidio; y Emerenciano y Marcela como partícipes necesarios. La pena: prisión perpetua por un delito agravado por el lazo familiar y el contexto de violencia de género. Además, tres personas más recibieron condenas por encubrimiento.

El caso sacudió a la provincia desde junio de 2023, cuando Cecilia fue vista con vida por última vez al ingresar a la casa de sus suegros. Su cuerpo nunca apareció.