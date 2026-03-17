Murió un influencer tucumano en un violento accidente vial en Santiago

Rodrigo Agustín Nieva (23), conocido como “Tincho”, volcó con su auto en la Ruta Provincial 175. Su acompañante resultó herido y permanece internado.

Hoy 10:00

Un joven influencer tucumano murió en un violento accidente de tránsito ocurrido durante la madrugada de ayer en la zona norte de Santiago del Estero. La víctima, Rodrigo Agustín Nieva, de 23 años, conocido en redes como “Tincho”, circulaba en un Renault Logan junto a su amigo Heric Sebastián Corbalán (20) cuando, por causas que se investigan, perdió el control del vehículo, volcó y terminó a la vera de la ruta en inmediaciones de Taco Bajada, departamento Pellegrini.

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Según informaron fuentes policiales, un móvil de la Subcomisaría de El Mojón se encontraba patrullando la zona cuando un joven salió de la banquina para pedir auxilio. Los efectivos constataron que Nieva estaba gravemente herido entre la vegetación y, al ser examinado por el médico de Sanidad, se confirmó su fallecimiento en el lugar. Corbalán fue trasladado al Hospital Zonal de Nueva Esperanza, donde permanece bajo atención médica.

El fiscal de turno, Diego Cortez, ordenó el traslado del cuerpo a la Morgue Judicial para la realización de la autopsia, así como la extracción de muestras al conductor para análisis toxicológicos. Personal de Criminalística trabajó en la escena, y el vehículo fue secuestrado de manera preventiva.

La noticia generó conmoción en Tucumán y en las redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores del influencer expresaron su dolor y enviaron mensajes de apoyo a la familia y seres cercanos. Las autoridades continúan investigando la mecánica del siniestro para determinar las causas exactas del accidente.