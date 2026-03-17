Encontraron a Odilio Oscar Godoy tras una intensa búsqueda en Los Juríes

Tras horas de angustia en el paraje Lote 5, el hombre de 49 años fue hallado con vida por personal del GER. Estaba desorientado y con signos de deshidratación, pero fuera de peligro.

Hoy 11:24

Lo que comenzó como una noche de profunda preocupación para una familia terminó con alivio y emoción. Odilio Oscar Godoy, el hombre con síndrome de Down que era intensamente buscado desde la tarde del lunes en la zona rural de Los Juríes, fue encontrado con vida durante la mañana de este martes.

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El hallazgo se produjo pasadas las 9, luego de un amplio operativo de rastrillaje que se extendió durante toda la madrugada en el monte del paraje Lote 5. El rescate estuvo a cargo del Grupo Especial de Rescate (GER), que trabajó en conjunto con efectivos de la Comisaría Comunitaria N° 48, la División Búsqueda de Personas, Canes y personal de distintas dependencias.

El procedimiento fue coordinado por las autoridades policiales locales y supervisado por la fiscal de turno, Dra. Florencia Garzón, quien había ordenado intensificar los recorridos en distintos sectores ante la falta de novedades durante la noche.

Según los primeros informes, Godoy fue encontrado desorientado, con signos de cansancio extremo y deshidratación, producto de haber pasado varias horas a la intemperie en una zona de monte cerrado. A pesar de ello, su estado general es estable y se encuentra fuera de peligro.

Tras ser asistido en el lugar, fue trasladado al Hospital Distrital de Los Juríes, donde recibió atención médica, hidratación y controles de rutina antes de poder reencontrarse con su familia, que vivió horas de gran angustia.