Termas de Río Hondo se prepara para un día lluvioso: clima inestable hoy Sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Termas de Río Hondo se presenta inestable con lluvias moderadas. Las temperaturas oscilarán entre los 15.4 °C y 18.6 °C hoy.

Hoy 08:02

El clima en Termas de Río Hondo para hoy, Sábado 2 de mayo de 2026, se caracteriza por lluvia moderada a intervalos, lo que podría afectar las actividades al aire libre de los termenses. La temperatura actual se sitúa en 18.4 °C, con una sensación térmica similar.

La humedad en la región es bastante alta, alcanzando un 79%, lo que contribuye a una sensación de frescura en el ambiente. El viento sopla desde el sur a 11.9 km/h, añadiendo un ligero frescor a la jornada.

En cuanto al pronóstico para mañana, se espera un día parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 11.9 °C y 21.2 °C. A medida que la semana avanza, los termenses podrán disfrutar de un clima más estable.

El lunes, el cielo se despejará, dando lugar a un día soleado con mínimas de 11.7 °C y máximas que alcanzarán los 22.4 °C. Esta mejora en las condiciones climáticas será bien recibida por los habitantes de la ciudad.

En resumen, hoy, los termenses deben prepararse para lluvias intermitentes y temperaturas que variarán entre 15.4 °C y 18.6 °C, mientras que el pronóstico para los próximos días muestra una tendencia hacia un clima más estable y cálido.