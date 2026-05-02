Clima en Añatuya: lluvias moderadas a la vista para hoy Sábado 2 de mayo de 2026

El clima en Añatuya presenta condiciones soleadas en la actualidad, pero un cambio significativo se espera en las próximas horas. La comunidad añatuyense deberá prepararse para las lluvias moderadas que se aproximan.

Hoy 08:21

En Añatuya, Santiago del Estero, los habitantes disfrutan de un día soleado con temperaturas actuales de 17.8 °C. Sin embargo, se anticipa un cambio en las condiciones climáticas que afectará a la ciudad en las próximas horas.

A medida que avanza el día, se pronostica que la ciudad experimentará lluvias moderadas a intervalos, con una temperatura mínima que alcanzará los 11.9 °C y una máxima de 21 °C. Los añatuyenses deben estar preparados para un clima inestable.

Este contraste climático se debe a un sistema de baja presión que se aproxima, lo que generará cambios bruscos en la temperatura y la posibilidad de precipitaciones. La comunidad deberá estar atenta a las recomendaciones meteorológicas.

El viento soplará del sur a una velocidad de 28.8 km/h, lo que podría generar una sensación térmica aún más fresca en momentos de lluvia. Los añatuyenses podrían sentir un descenso notable en la temperatura durante la tarde.

En cuanto al pronóstico para los próximos días, el domingo se prevé un clima soleado, con temperaturas que oscilarán entre 9.3 °C y 20.1 °C. Para el lunes, se anticipan cielos nublados y una temperatura máxima de 24.8 °C, con mínimas de 11.4 °C.