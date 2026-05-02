Martín Lamela confirmó su separación de Adabel Guerrero y dejó un mensaje contundente

El empresario rompió el silencio con un posteo en redes sociales y deslizó un quiebre de confianza en la relación con la bailarina, madre de su hija.

Hoy 07:40

Martín Lamela se cansó de las especulaciones y confirmó que está separado de Adabel Guerrero, con quien tuvo una hija. Tras varias semanas con el rumor instalado en los programas de chimentos, eligió hacer un posteo de Instagram para blanquear la ruptura y un detalle llamó la atención.

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“No soy una persona de los medios, pero a raíz de la información que circula en la prensa, querÍa aclarar la situación de mi familia. Con Ada llevamos más de 17 años juntos y por distintos motivos nuestra relación se desgastó“, escribió.

El empresario hundió a la bailarina con una frase que dejaría entrever una infidelidad y bloqueó los comentarios para evitar críticas, burlas y preguntas.

“En los últimos meses ella tomó decisiones que no comparto y que rompieron la confianza de nuestra pareja. Por eso hoy decidimos separarnos, pero no vamos a dejar de ser una familia porque ella sigue siendo la mamá de Lola, que es lo único que me importa”, agregó devastado.

Por último, hizo una solicitud especial para evitar más sufrimiento. “Les pido a todos que por favor respeten nuestra privacidad y eviten amplificar información que solo va a lastimar a mi hija. Muchas gracias”, cerró.