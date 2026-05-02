La Banda se prepara para un fin de semana lluvioso: pronóstico complicado para hoy Sábado 2 de mayo de 2026

Los bandeños deben prepararse para un fin de semana con condiciones climáticas cambiantes. Hoy, las lluvias moderadas serán protagonistas en la ciudad.

Hoy 08:11

En La Banda, Santiago del Estero, el clima actual se presenta parcialmente nublado con una temperatura de 18.2 °C. La sensación térmica se mantiene en el mismo valor, lo que indica un ambiente fresco para los bandeños que comienzan su día.

Hoy, sábado 2 de mayo de 2026, se anticipa lluvia moderada a intervalos, con una mínima de 16.1 °C y una máxima que alcanzará los 20.3 °C. Las condiciones inestables podrían generar sorpresas a lo largo del día, así que es recomendable que los bandeños salgan preparados.

El viento sopla del sureste a 21.2 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en la ciudad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. La humedad actual se sitúa en un 64%, generando un ambiente algo húmedo en la región.

Para mañana, domingo 3 de mayo, se espera un clima soleado que traerá un alivio a los bandeños, con temperaturas que oscilarán entre los 12.7 °C y 21.9 °C. Este cambio podría ser un respiro tras las lluvias de hoy.

El lunes 4 de mayo, el pronóstico indica que el tiempo será parcialmente nublado, con mínimas de 12.2 °C y máximas que llegarán a 24.3 °C. Así, los bandeños podrán disfrutar de un inicio de semana más cálido y agradable, aunque con algunas nubes en el cielo.