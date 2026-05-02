La Banda se prepara para un fin de semana lluvioso: pronóstico complicado para hoy Sábado 2 de mayo de 2026

Los bandeños deben prepararse para un fin de semana con condiciones climáticas cambiantes. Hoy, las lluvias moderadas serán protagonistas en la ciudad.
En La Banda, Santiago del Estero, el clima actual se presenta parcialmente nublado con una temperatura de 18.2 °C. La sensación térmica se mantiene en el mismo valor, lo que indica un ambiente fresco para los bandeños que comienzan su día.
Hoy, sábado 2 de mayo de 2026, se anticipa lluvia moderada a intervalos, con una mínima de 16.1 °C y una máxima que alcanzará los 20.3 °C. Las condiciones inestables podrían generar sorpresas a lo largo del día, así que es recomendable que los bandeños salgan preparados.
El viento sopla del sureste a 21.2 km/h, lo que podría contribuir a una sensación de frescura en la ciudad, especialmente para quienes se encuentren al aire libre. La humedad actual se sitúa en un 64%, generando un ambiente algo húmedo en la región.
Para mañana, domingo 3 de mayo, se espera un clima soleado que traerá un alivio a los bandeños, con temperaturas que oscilarán entre los 12.7 °C y 21.9 °C. Este cambio podría ser un respiro tras las lluvias de hoy.
El lunes 4 de mayo, el pronóstico indica que el tiempo será parcialmente nublado, con mínimas de 12.2 °C y máximas que llegarán a 24.3 °C. Así, los bandeños podrán disfrutar de un inicio de semana más cálido y agradable, aunque con algunas nubes en el cielo.