“El diablo viste a la moda 2” llegó con glamour, crítica social y el esperado regreso de sus protagonistas dos décadas después

La esperada secuela reúne nuevamente a Meryl Streep y Anne Hathaway, quienes retoman sus icónicos personajes en una historia que combina moda, poder y los desafíos del mundo actual.

Hoy 07:11

Los protagonistas de la recién estrenada "El Diablo viste a la moda 2″, con las actrices Meryl Streep y Anne Hathaway a la cabeza, (quienes retoman sus personajes veinte años después de la primera parte), ofrecen un derroche de moda sin prejuicios en esta esperada secuela, que se estrenaró mundialmente entre el 30 de abril y el 1 de mayo.

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“En la primera parte de la película se veía mucha ropa de trabajo, pero esta segunda parte es un espectáculo de moda sin complejos”, aseguraron Anne Hathaway, acompañada de Meryl Streep y de sus compañeros de pantalla Emily Blunt y Stanley Tucci, en una rueda de prensa con medios internacionales que se hizo en Nueva York.

El gran regreso

Dos décadas después de El Diablo se viste a la moda (2006), Meryl Streep se vuelve a calzar los tacones de la tan reputada como temida editora de moda Miranda Priestly, y cruza nuevamente sus caminos con la que fuese su asistente, Andrea Sachs (Anne Hathaway), ahora en la piel de una laureada periodista de investigación.

Meryl Streep, que generalmente ha evitado participar en secuelas durante su carrera, ha hecho una excepción esta vez: “Quería saber si (Miranda) tenía sus escrúpulos empresariales intactos y situarla en un nuevo escenario”, admitió la actriz de 76 años.

En esta ocasión, añade Streep, la editora de moda afronta un momento reputacional crítico y corre el riesgo de perder el control de todo lo que ha construido: “A medida que el barco se desmorona y siente que está en peligro, tiene que ceder, una palabra que le cuesta bastante (...), pero también se da cuenta de cuánto depende de las personas que la han apoyado. Y me gustan mucho estas reflexiones”.

En el caso de Hathaway, lo que le atrajo del personaje es que era una versión más madura y “segura” de sí misma, en comparación a la primera película. “Pensé que era genial que alguien que tiene tan claros sus valores, pase a tener una posición en el filme en donde tiene que averiguar si madurar y renunciar a algo son la misma cosa o diferente, y cómo abordarlo”, confiesa la actriz.

Referencias sutiles y crítica social

Nueva York repite como telón de fondo principal -junto con varias localizaciones italianas- en esta nueva historia, que mantiene la esencia de la primera parte y se desarrolla entre los pasillos de la redacción de la revista ‘Runway’, pero al mismo tiempo se adapta y refleja con tono crítico los tiempos actuales.

De acuerdo con Tucci, que da vida a Nigel Kipling, estilista y mano derecha de Miranda, la película llega en un momento idóneo.

“El mundo es muy diferente a hace 20 años. El mundo del periodismo es muy diferente, por las redes sociales, la inteligencia artificial y ciertos gobiernos. Y el mundo de la moda es muy distinto. Por ello, el filme aborda estos temas y la estructura está construida alrededor de ellos, pero también con los personajes a un nivel personal y cómo estos los afrontan”, añade el actor.

En este tiempo, “El Diablo se viste a la moda” también se ha convertido, para muchos, en una película de culto. Sus escenas, diálogos y su humor afilado han trascendido a la cultura pop en forma de memes, y en su secuela también abundan muchas referencias a la primera parte, algunas más directas y visuales, y otras más sutiles, casi como un regalo a los grandes seguidores de la franquicia.

En esta línea, Hathaway asegura que uno de los principales retos a la hora de rodar este nuevo filme ha sido, precisamente, el tratar de preservar el secreto de la trama (y de los atuendos) en la sociedad de la inmediatez y la viralidad.

Así acabó siendo la artífice de uno de los momentos álgidos de la película, pues ella le propuso al director, David Frankel, recrear en un lugar “seguro” de Milán una pasarela de moda, con atuendos de escándalo y una actuación a cargo de la mismísima Lady Gaga: “Sentí que necesitábamos decirle a la audiencia: ‘No, no han visto todo’”, contó la actriz.

“Y como Emily Charlton no formaba parte de la escena, tuve la noche libre, comí pasta y me fui a dar una vuelta”, agrega con ironía Emily Blunt, que igual que su personaje en la película, provoca una carcajada inmediata en el resto de los actores.

Recién estrenada, la película ya se ha convertido en una auténtica revolución. Tanto Meryl Streep como Anne Hathaway han viajado de punta a punta del planeta, desde México hasta Tokio, pasando por Londres, para promocionar el largometraje, que previsiblemente será un éxito en taquilla, como su predecesora.