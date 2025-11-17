El peronismo santiagueño conmemoró el Día del Militante

El acto fue encabezado por el senador nacional y titular partidario José Emilio Neder, en una colmada sede central de Avenida Belgrano.

Hoy 20:19

Encabezado por el senador nacional y titular partidario José Emilio Neder, el peronismo santiagueño conmemoró este lunes 17 de Noviembre el Día del Militante, con un acto realizado en la sede central de Avenida Belgrano, totalmente colmada. También estuvieron presentes el vicegobernador, Carlos Silva Neder; el ministro de Gobierno y diputado nacional electo, Marcelo Barbur; y el diputado nacional Bernardo José “Pepe” Herrera, entre otras autoridades.

“Hoy es un día muy importante en la agenda del peronismo -comenzó marcando Neder-. Una fecha histórica que marca la vuelta del General Perón al país, simbolizando el compromiso, la lucha y la dedicación de tantos militantes que trabajaron muchos años incansablemente para su regreso”.

“La compañera Evita representa a esa grandeza militante, orgullo del peronismo, porque construyó derechos y bienestar para los que menos tenían y para la clase trabajadora sin ocupar ningún cargo público, con una entrega de amor y compromiso permanente”, destacó.

“Aquí en Santiago del Estero nosotros a la militancia la llevamos adelante todos los días, con un Partido Justicialista organizado y trabajando. En cada lugar y casa donde llega un compañero a comprometerse con la gente, haciéndolo además con solidaridad y afecto, ahí está el peronismo, porque la militancia se hace junto al pueblo”, puntualizó.

“A nivel país, nos toca una dura batalla. Nuestro mensaje es: tenemos que estar unidos y comprometidos con los sectores del pueblo a los cuales representa el Justicialismo, teniendo bien claro eso y generando acciones de construcción política. El peronismo puede ganar o perder elecciones, pero lo que nunca debe perder es su esencia militante, porque esa es su mayor fortaleza. Muchas gracias y feliz día”, cerró.