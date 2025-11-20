Anya Taylor-Joy se suma al jurado del Festival Internacional de Cine de Marrakech

La nueva edición del certamen marroquí reunirá a figuras destacadas del cine mundial, con Anya Taylor-Joy como parte del jurado que evaluará a las nuevas promesas del cine internacional.

20/11/2025

Las actrices Anya Taylor-Joy y Jenna Ortega se incorporaron al jurado del Festival Internacional de Cine de Marrakech, cuya edición 2025 se desarrollará del 28 de noviembre al 6 de diciembre.

El comité evaluador estará integrado también por las cineastas Celine Song, Julia Ducournau, Karim Aïnouz y Hakim Belabbes, además del actor y director Payman Maadi. La presidencia del jurado estará a cargo del realizador surcoreano Bong Joon Ho, director de Parasite, tal como se había anunciado previamente.

El jurado tendrá la responsabilidad de analizar los 14 primeros y segundos largometrajes que compiten en la sección oficial, un apartado centrado en destacar nuevas voces del cine internacional.

Anya Taylor-Joy

Taylor-Joy, actriz británico-estadounidense, alcanzó gran reconocimiento mundial con The Queen’s Gambit y consolidó su carrera con títulos como Furiosa: A Mad Max Saga y Dune: Part Two. Ortega, por su parte, es la protagonista de la serie Wednesday y recientemente participó en Beetlejuice Beetlejuice, dirigida por Tim Burton. La canadiense Celine Song obtuvo amplia atención con Past Lives, nominada al Oscar.

La directora francesa Julia Ducournau ganó la Palma de Oro en Cannes por Titane. El brasileño Karim Aïnouz recibió el premio Un Certain Regard en el mismo festival por La vida invisible de Eurídice Gusmão. El marroquí Hakim Belabbes es reconocido por su cine íntimo y centrado en la memoria, mientras que el iraní Payman Maadi obtuvo el Oso de Plata al mejor actor por su papel en A Separation, de Asghar Farhadi, película ganadora del Oso de Oro y del Oscar a mejor film internacional.

Los ganadores de esta edición del Festival Internacional de Cine de Marrakech se anunciarán durante la ceremonia de clausura del 6 de diciembre.