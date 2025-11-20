Millie Bobby Brown confiesa que fue muy difícil aceptar el final de "Stranger Things"

"Lo ignoré porque no quería enfrentarlo" confesó la intérprete de Eleven.

20/11/2025

A casi diez años del estreno de Stranger Things, Netflix se prepara para cerrar uno de los capítulos más influyentes de la televisión contemporánea. Eso que comenzó como una serie modesta sobre niños enfrentando fenómenos sobrenaturales en un pequeño pueblo estadounidense terminó convertido en un espectáculo de talla mundial. Ahora, en la antesala del final, el elenco original se despide, y entre ellos destaca Millie Bobby Brown, quien confiesa que le costó enfrentar el cierre de un ciclo que marcó toda su adolescencia.

La magnitud del final no solo afecta a la audiencia, también para el elenco fue un proceso difícil luego de lecturas conjuntas del guion y la certeza de que la historia que los impulsó a la fama llegaba a su destino. Brown reveló para Collider que no pudo aceptar ese final de inmediato, un gesto que revela lo complejo que fue para ella despedirse de Eleven y de la familia que formó detrás de cámaras.

Stranger Things, la mina de oro de Netflix

El ascenso de Stranger Things es un caso de estudio. Nadie esperaba que un proyecto de ciencia ficción protagonizado por un grupo de niños y niñas se convertiría en el estandarte de Netflix. Desde 2016, la serie produjo audiencias multimillonarias, lanzó carreras, le dio un nuevo punch a lo retro y convirtió conceptos como el Otro Lado en parte del lenguaje cotidiano de millones de espectadores.

Con cada temporada, el universo construido por los hermanos Duffer amplió sus fronteras. La escala creció, los personajes maduraron y el conflicto con Vecna alcanzó una dimensión que vinculó el destino de Hawkins con catástrofes que iban más allá de lo paranormal. Al mismo tiempo, la serie mantuvo una identidad que no perdió fuerza, lo cual permitió que todos siguieran la transición de niños curiosos a jóvenes marcados por pérdidas, luchas y amistades de por vida.

Millie Bobby Brown y las dificultades para despedirse de Stranger Things

La actriz explicó que el golpe del final no llegó cuando el guion terminó de escribirse ni cuando comenzaron las filmaciones, sino justo antes de su última jornada en el set. La actriz de 21 años relató que pasó meses tratando de evitar cualquier pensamiento relacionado con la despedida, una reacción que ella misma reconoció como un acto de defensa interna:

“Diría que la noche antes de mi último día fue como: ‘Oh Dios mío, está pasando.’ Creo que simplemente lo estaba apartando de mi mente para no tener que enfrentarlo.”

En medio de esa nostalgia, Brown también habló de los procesos personales que la acompañaron. La desconexión de ciertas redes sociales y su relación con las tendencias virales reflejan una transición hacia una vida más privada, lejos del ruido del internet.

Noah Schnapp, Will Byers en la serie, también compartió para el medio su emoción ante el inminente final: “Bueno, filmamos a lo largo de todo el año. Diría que definitivamente fue agotador y largo, pero una vez que pasó Acción de Gracias, pensé: ‘Oh, okay.’ Regresamos después de Acción de Gracias y dije: ‘Esto se está terminando. Esto se acabó.’ Y esas últimas semanas fueron simplemente intentar estar lo más presente posible y no soltarlo. Y luego, claro, el último día fue algo totalmente distinto a cualquier cosa que haya vivido en mi vida.”