Capacitaron a equipos de emergencias en la Primera Jornada provincial sobre Atención Prehospitalaria

El encuentro reunió a profesionales de toda la provincia para actualizar protocolos y fortalecer la respuesta ante situaciones críticas.

20/11/2025

La provincia realizó la Primera Jornada de actualización sobre emergencias en el ámbito prehospitalario, un espacio destinado a profesionales de la salud, equipos de emergencias, médicos, técnicos, personal de shockroom, ambulancieros y estudiantes vinculados al área. El encuentro tuvo lugar en el Salón Auditorio del Ministerio de Salud y puso el foco en la importancia de la restricción del movimiento en pacientes traumados.

La apertura estuvo encabezada por el secretario de Salud, Gustavo Sabalza; la directora del Interior, Graciela Alzogaray; el director del SEASE 107, Nelson Mir; el especialista e instructor de residentes Néstor Fushimi, y el instructor certificado en AMLS, PHTLS y EPC, Luciano Gandini, reconocido por su trayectoria en atención prehospitalaria.

Durante su intervención, Mir destacó que esta es la primera jornada organizada por la dirección del 107 junto al Ministerio de Salud, subrayando que el objetivo es brindar “conocimientos basados en evidencia científica para que puedan aplicarse en las tareas cotidianas de los equipos de emergencias”.

A su turno, Sabalza remarcó el rol fundamental del personal prehospitalario, señalando que esta capacitación “fortalece la preparación, los protocolos y el trabajo en equipo, elemento clave en los primeros minutos de atención”. Asimismo, enfatizó en la necesidad de profundizar la prevención y la educación vial desde las escuelas, para reducir la gravedad de los siniestros.

La jornada incluyó tres conferencias centrales: la primera, sobre la evaluación y manejo inicial de la víctima en trauma, a cargo del Dr. Néstor Fushimi; la segunda, enfocada en actualizaciones sobre restricción del movimiento, presentada por el TSEM Luciano Gandini; y la tercera, referida a Shock y TEC, donde la médica neurointensivista Jessica Arturi Scrimini profundizó en la atención del trauma encefalocraneano y situaciones críticas asociadas.