Alfano desactivó la interna con el cuerpo técnico: "La relación nunca tuvo ningún problema" y "vamos a trabajar para que continúen"

El presidente de Central Córdoba se refirió al presente del elenco Ferroviario que jugará octavos del Torneo Clausura por primera vez y además habló sobre el cruce con De Felippe.

20/11/2025

Central Córdoba atraviesa un gran presente institucional y deportivo, después de un año histórico en el plano internacional y con la primera clasificación a los octavos de final del Torneo Clausura. En la antesala del duelo decisivo, el presidente Ing. José Félix Alfano analizó el momento del club y destacó la expectativa que se vive en Santiago del Estero.

“Contentos por la clasificación y más por jugar como local el primer partido. Tenemos mucha fe, estamos trabajando fuerte para que el sábado sea una fiesta”, expresó de entrada. El dirigente remarcó el valor histórico del logro: “La clasificación es un broche de oro para seguir compitiendo. Tenemos fe en que nuestro equipo va a rendir a pleno. Creemos que vamos a ser un rival temible”.

Alfano también se refirió a los cruces mediáticos ocurridos semanas atrás entre el cuerpo técnico comandado por Omar De Felippe y la dirigencia. “La relación nunca tuvo ningún tipo de problema, siempre hubo buen diálogo. Lo que ocurrió fue una circunstancia: primero habló el cuerpo técnico, después la dirigencia, y al otro día se trabajó con normalidad. Todo está superado”, afirmó. Y añadió: “Vamos a trabajar para que este cuerpo técnico continúe y para armar un equipo competitivo. No vamos a salir del libreto, muchas veces mandan los números”.

El presidente, además, fue sincero sobre la situación contractual de varios jugadores clave. Reconoció que Perelló, Verón y Heredia, quienes llegaron desde Argentinos Juniors, serán “muy difíciles de retener” debido al alto costo de sus fichas: entre 3 y 4 millones de dólares. También reveló que Abascia tiene una propuesta firme del exterior y “difícilmente continúe” en el Ferroviario.