El Dr. Eduardo Llugdar fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria en el Derecho

La distinción fue otorgada por su legado invaluable de conocimiento, en su ejercicio profesional y formación de nuevos ciudadanos, en la cultura investigativa, jurídica y la excelencia académica.

20/11/2025

El vicepresidente primero del Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Llugdar, fue distinguido con el título de Doctor Honoris Causa en reconocimiento a su trayectoria en el Derecho, la investigación jurídica y socio jurídica.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La distinción fue conferida por la Universidad Ateneo de Tlalnepantla de México, el Colegio Contable Jurídico Humanista de los Estados Unidos de México y la Euroamericana Fundación Internacional de la República de Colombia.

En la Resolución Nº001, las prestigiosas instituciones, en uso de sus facultades, otorgan la distinción al Dr. Eduardo Llugdar por su legado invaluable de conocimiento, en su ejercicio profesional y formación de nuevos ciudadanos, en la cultura investigativa, jurídica y la excelencia académica.

Sobre el reconocimiento el Dr. Llugdar, dijo: “Hoy quiero expresar mi agradecimiento a la Universidad Ateneo de Tlalnepantla de México, al Colegio Contable Jurídico Humanista de los Estados Unidos de México y a la Euroamericana- Fundación Internacional de Colombia, especialmente al distinguido Doctor Jorge Luis Mattos Mejía, al haberme honrado con el Título de Doctor Honoris Causa en reconocimiento a la trayectoria en el Derecho y la investigación jurídica y socio jurídica”.

“Mi sincera perplejidad ante la inmensidad del honor que hoy se me concede, por parte de las entidades universitarias y académicas postulantes y otorgantes, agregó el magistrado, recibir el Doctorado Honoris Causa de estas reconocidas entidades con trayectoria seculares en la defensa del Derecho y de la justicia, me coloca en una posición de privilegio que acepto con humildad y con la plena conciencia de no merecerlo plenamente, pero que renueva mi compromiso académico con las entidades de los queridos países hermanos latinoamericanos del las que, en dicho campo, siempre he recibido el mejor trato y la generosidad como testimonia el presente reconocimiento”.

En virtud de tal distinción, las instituciones otorgaron al Dr. Llugdar, la medalla a la excelencia académica con el título de Doctor Honoris Causa con el que fue distinguido.

Cabe destacar, que es el segundo título Doctor Honoris Causa, que el Dr. Eduardo Llugdar recibe, ya que en año 2.023 fue reconocido con tal distinción por el Consejo Directivo Central de la Federación Iberoamericana de Abogados y entidades académicas internacionales.

Además, este año el magistrado fue reconocido con el título ad perpetuam rei memoriam de la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí, Ecuador al liderazgo con conciencia, integrando la academia, la práctica profesional y la vocación humanista en beneficio de generaciones presentes y futuras.