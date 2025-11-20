Capital del calor: Santiago del Estero se ubicó en el primer puesto de la ciudad más caliente del país

Con una humedad bajísima, apenas del 19%, y cielo ligeramente nublado, la siesta santiagueña volvió a mostrar su rostro más extremo.

20/11/2025

Según el ranking del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), actualizado a las 18, la ciudad registró 41°C, superando a ciudades de las provincias de La Rioja, Catamarca y Salta.

¿El alivio está cerca?

Ranking de calor

De acuerdo con el pronóstico extendido del SMN, durante la noche existe una probabilidad de entre el 10% y el 40% de tormentas aisladas, lo que abre la posibilidad de algunas precipitaciones en las próximas horas.

Para la tarde, en cambio, el organismo prevé condiciones parcialmente nubladas y una temperatura máxima proyectada de 38°C, ya prácticamente alcanzada antes del cierre del día.

El cambio de masa de aire podría traer un descenso moderado en la temperatura para los próximos días, aunque el calor seguirá siendo protagonista del fin de semana santiagueño.