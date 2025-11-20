Ingresar
La intendente Fuentes recibió a referentes internacionales de blockchain y Web3

Se encuentran en la provincia brindando disertaciones sobre innovación tecnológica y digital.

20/11/2025

La intendente de la Capital, Ing. Norma Fuentes, recibió la visita de referentes internacionales de blockchain y Web3, quienes se encuentran en la provincia brindando disertaciones sobre innovación tecnológica y digital.

Participaron del encuentro el creador de Polkadot y cofundador de Ethereum, Gavin Wood; la reconocida activista y experta en internet, Primavera De Filippi y las representantes de Polkadot Blockchain Academy, Marina Paola Marchesotti y Pauline Cohen Vorms.

También estuvieron presentes el director de Energía de la provincia, Enzo Trungelliti; los secretarios de Gobierno, Néstor Machado; de Coordinación, Daniel Kobylañski y de Economía, Anabel Arce; y el subsecretario de Economía, Francisco Zamora.

Durante la reunión, dialogaron sobre las oportunidades que otorga la tecnología blockchain para fortalecer la transparencia institucional, la gobernanza participativa y la eficiencia en la gestión pública.

