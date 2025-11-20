Así será la recolección de residuos los días 21 y 24 de noviembre en la Capital

La Municipalidad informó cómo se trabajará durante el viernes, día no laborable, y el feriado del lunes próximo.

Hoy 21:39

La Dirección de Servicios Urbanos de la Municipalidad de la Capital informó que la recolección de residuos domiciliaria se cumplirá de manera normal durante el viernes 21, día no laborable con fines turísticos, y el lunes 24, asueto trasladado por el Día de la Soberanía.

Por lo tanto, el personal de los centros operativos realizará el recorrido habitual con los camiones recolectores durante el turno mañana a partir de las 7 y por la tarde desde las 17 horas.

De esta manera, no tendrá modificaciones el cronograma semanal con la frecuencia de lunes, miércoles y viernes.

También la repartición recordó que a los vecinos que los residuos deben ser colocados embolsados en los cestos momentos antes que pase el camión.