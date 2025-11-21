Realizarán cortes de servicio eléctrico por mejoras

Este sábado, lunes y martes se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

Hoy 09:00

Para poder efectuar obras de mejoras en las redes eléctricas y mejorar el sistema de distribución de electricidad, se producirán interrupciones en el suministro eléctrico que afectarán a diversos barrios de la ciudad Capital, La Banda y a diversas localidades del interior provincial.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Sábado 22 de noviembre:

de 07:30 a 10:30 hs afectando a parte del barrio América del Sur de la ciudad Capital (sobre calle Trinidad y Tobago entre Solís y Uspallata)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad de La Banda (comprendido entre Alberdi, Pedro León Gallo, San Carlos, Cnel. Borges, Sáenz Peña y Las Heras).

Lunes 24 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a parte del barrio Centro de la ciudad Capital (comprendido entre Mitre, Independencia, Urquiza y 24 de Septiembre).

Martes 25 de noviembre:

de 08:00 a 11:00 hs afectando a las localidades de El Zanjon, Yanda y Santa maría (dpto. Capital)

de 09:00 a 12:00 hs afectando a los barrios Parque Del Rio 1 y Los Telefónicos de la ciudad Capital

de 10:00 a 13:00 hs afectando a la localidad de Estación Simbolar (dpto. Banda).