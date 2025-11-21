La Banda conformó y habilitó la Red Comunitaria en Discapacidad del Primero de Mayo Ampliación

Esta actividad se desarrolló el pasado lunes, en la Capilla “Jesús Divina Misericordia”, dónde también intervinieron otras áreas del municipio como la Dirección de Juntas Vecinales y el Centro de Atención Médica Municipal, N.º 3.

21/11/2025

En el marco del programa “Red Comunitaria en Discapacidad” promovido por la Dirección de Discapacidad de la municipalidad de La Banda, se realizó una intervención comunitaria en el barrio Primero de Mayo Ampliación, dónde los vecinos fueron bendecidos con servicios y asesorías gratuitas.

Esta actividad se desarrolló el pasado lunes, en la Capilla “Jesús Divina Misericordia”, dónde también intervinieron otras áreas del municipio como la Dirección de Juntas Vecinales y el Centro de Atención Médica Municipal (CAMM) N° 3 dependiente de la Secretaría Salud.

La coordinadora del programa, Patricia García, informó: “Nos encontramos en la Capilla Divino Jesús de la Misericordia del barrio Primero de Mayo Ampliación, articulando la Red Comunitaria en Discapacidad, que quedará conformada a partir del día de la fecha”.

“En este espacio vamos a estar trabajando durante tres encuentros presenciales y después vamos a seguir trabajando vía WhatsApp a través de la red”.

“En estos momentos estamos articulando nuestro trabajo con la Dirección de Juntas Vecinales, la junta vecinal local, el CAMM N° 3, el Jardín de Infantes Municipal, feligreses que asisten a la capilla y vecinos particulares que se acercaron”.

Agregó: “Por suerte, la recepción de los vecinos fue muy buena porque se sumaron en un buen número y nos manifestaron que tienen muchas ganas de trabajar en beneficio de su comunidad”.

“La próxima reunión de la red comunitaria local será el lunes 24 de noviembre, a las 17, aquí en la capilla. Seguramente vamos a trabajar en las evaluaciones diagnósticas, que están a cargo de otro equipo de la Dirección de Discapacidad”.

“Por último, queremos agradecer al Intendente Roger Nediani por permitirnos trabajar las políticas públicas que impulsa desde su gestión aquí en este lugar donde hacen muchísima falta, porque hoy la situación económica hace que muchos vecinos no puedan llegar a la dirección para realizar algún trámite o consulta”.

“Finalmente agradecer a la directora Alejandra Nallar, por estar siempre presente y apoyar todos los trabajos y propuestas que el equipo interdisciplinario de la dirección desarrolla en beneficio de los vecinos bandeños”, finalizó Patricia García.