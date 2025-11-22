Misiones: el informe forense describió cómo fue asesinada Soledad Machuca

La joven sufrió una asfixia provocada por una fuerte presión en el cuello desde atrás, según precisó la querella.

La abogada de la familia de Soledad Machuca, asesinada en febrero en Posadas, reveló nueva información sobre la autopsia. De acuerdo con la letrada Nancy Jara, se concluyó que la preceptora de 35 años murió por asfixia mecánica y, según las pericias, fue ahorcada con su brazo.

El informe forense indicó que la víctima sufrió una compresión cervical “desde atrás”, una maniobra “extremadamente violenta”, señaló la abogada de la querella.

Nancy Jara aseguró que el análisis fue “absolutamente exhaustivo” y manifestó que el dictamen fue decisivo para que el juez autorizara la cremación del cuerpo. Asimismo, su equipo legal considera que el caso está “prácticamente esclarecido”.

El principal acusado es el esposo de Machuca, el ahora exsuboficial Gustavo Cardozo, quien permanece en prisión preventiva desde septiembre. Asimismo, está imputada la madre del hombre, Teresa Correa, por presunta participación en maniobras posteriores al crimen.

Jara indicó que solo resta ampliar la indagatoria a los imputados y otros trámites pendientes para cerrar la instrucción y elevar la causa a juicio. En tanto, se opuso a una reconstrucción presencial de los hechos en la casa donde ocurrió el crimen, ubicada en el barrio Nosiglia, ya que sería sería “innecesario y revictimizante” para el entorno.

A su juicio, este proceso implicaría “un daño emocional enorme que la familia no está en condiciones de afrontar”, sobre todo porque los resultados del luminol probaron que dentro la casa hubo una escena de extrema violencia, según informó el diario Misiones Online.

El 5 de marzo, el personal de la Secretaría de Apoyo para Investigaciones Complejas (SAIC) hizo una prueba de luminol en la habitación donde fue encontrada la víctima, en el baño y en la sala.

Durante las pericias, encontraron "32 puntos de presencia de sangre y material genético”. Había manchas en las paredes del baño, en la ducha, en los azulejos, en el lavamanos, hasta en las paredes del cuarto. Incluso, encontraron sangre debajo de una ventana que estaba lejos del cuerpo de Soledad. “Es una escena totalmente macabra”, remarcó Jara tras conocerse los resultados, y confirmó que la escena del crimen había sido lavada con un material muy fuerte, “posiblemente, cloro”.

