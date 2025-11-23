Ingresar
Santa Fe: un menor de 14 años fue detenido cuando amenazaba a otro con un arma de fuego

La policía lo detuvo mientras corría a otro menor para agredirlo. Se presume que estaba robando a transeúntes.

Hoy 01:40

Un operativo policial en la intersección de Urquiza y Mitre, de Villa Gobernador Gálvez, terminó con el secuestro de una pistola en poder de un menor de 14 años. El hecho ocurrió cuando un móvil que patrullaba la zona observó a tres jóvenes corriendo por la calle.

Según contaron testigos, uno de ellos se tomaba la zona de la cintura en actitud sospechosa, mientras que otro —un joven de 19 años— hizo señas al personal para pedir ayuda. Ante esta situación, los agentes intervinieron de inmediato, detuvieron la marcha de los jóvenes y procedieron a su identificación y requisa.

Según informa La Capital de Rosario, durante el procedimiento policial, uno de los menores, de 14 años, tenía entre sus prendas un arma de fuego, por lo que fue aprehendido junto al otro adolescente que lo acompañaba.

El joven de 19 años manifestó que había sido agredido por los dos menores sin conocer los motivos del ataque. Fue trasladado al hospital Anselmo Gamen de la vecina localidad, donde recibió curaciones por golpes recibidos y posteriormente llevado a la comisaría 26ª para prestar declaración. Los dos menores también fueron trasladados a la seccional correspondiente y quedaron a disposición del Juzgado de Menores.

