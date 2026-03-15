Durante un megaoperativo detienen a dos dealers vinculados a un doble femicidio y descubren un campamento narco

El procedimiento permitió capturar a dos presuntos jefes de una red de narcomenudeo que operaba a la vera del río Matanza y avanzar en la investigación por el crimen de una mujer y una adolescente.

Hoy 13:00

Un amplio operativo policial permitió detener a dos presuntos dealers vinculados a un doble femicidio y desbaratar un campamento narco que funcionaba a la vera del Río Matanza, en cercanías de Gregorio de Laferrere, partido de La Matanza, en el límite con Ezeiza. La investigación se desarrolló durante meses y permitió avanzar sobre una red dedicada al narcomenudeo en la zona.

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El caso se remonta a septiembre de 2024, cuando el fiscal de Homicidios Adrián Arribas solicitó la intervención de la Delegación Departamental de Investigaciones de La Matanza tras la desaparición de Vanesa Alejandra Lachmañuck (28) y Aylen Alejandra Benítez Medina (14). Durante los primeros rastrillajes, los investigadores lograron vincular a ambas víctimas con una organización criminal que operaba en la ribera del río.

El 11 de septiembre de ese año, en un operativo realizado en la zona del arroyo Don Mario y el río Matanza, los agentes hallaron los cuerpos de ambas mujeres. A partir de testimonios y tareas de inteligencia, los investigadores identificaron como presunto autor material a Hugo Steven Palacios Britez, alias “Panucha”, señalado como líder de la organización conocida como la “Banda de Calderón”, quien posteriormente fue detenido junto a otros integrantes del grupo.

La causa continuó con nuevos allanamientos y tareas investigativas que permitieron establecer que la red narco seguía operando bajo el mando de Cristaldo López Iván Esteban, alias “Keloke”, y González Arnaldo Andrés, alias “Meca”, quienes se encargaban de abastecer los puntos de venta y coordinar la distribución de drogas en la zona.

Con las pruebas reunidas —entre ellas filmaciones captadas con drones, seguimientos y análisis de comunicaciones— la Justicia autorizó nueve órdenes de allanamiento. En el marco de ese despliegue, efectivos de la DDI irrumpieron en el punto de venta conocido como “Calderón” y lograron detener a ambos sospechosos, quienes intentaron resistirse disparando contra los agentes antes de ser reducidos tras una breve persecución a pie.

Durante el procedimiento también fue descubierto un campamento narco utilizado como centro de acopio y venta de estupefacientes. En total fueron detenidas seis personas y se incautaron importantes cantidades de droga, armas de fuego, municiones, teléfonos celulares y dinero en efectivo.

Entre los elementos secuestrados se encuentran más de 600 dosis de pasta base y cocaína, trozos compactos de marihuana, una pistola Browning calibre 9 milímetros con numeración suprimida, tres pistolas Bersa del mismo calibre —una de ellas vinculada a un robo denunciado por la Policía Federal Argentina—, una carabina calibre .22, municiones de distintos calibres y cerca de 300.000 pesos en efectivo.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, los principales sospechosos quedaron detenidos acusados de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, portación ilegal de armas, tentativa de homicidio agravado contra personal policial y encubrimiento, mientras continúa la investigación para determinar el alcance de la organización criminal.