Jugaban un "picadito" y encontraron un cuerpo debajo de un algarrobo en Figueroa

Un grupo de jóvenes descubrió el cadáver de un hombre mientras buscaban una pelota en Quimilioj. La Fiscalía investiga la identidad de la víctima y las causas de muerte.

Hoy 10:31

Lo que comenzó como una tarde de recreación terminó convertido en un episodio estremecedor. Un grupo de jóvenes que jugaba un “picadito” en la zona de Quimilioj, departamento Figueroa, encontró el cuerpo sin vida de un hombre debajo de un algarrobo, tras perder la pelota durante el partido.

El hallazgo ocurrió en un punto que delimita dos jurisdicciones, aunque el caso quedó a cargo de la comisaría de La Cañada.

Alertados por los presentes, efectivos policiales se trasladaron de inmediato al lugar y procedieron a delimitar un perímetro de seguridad. Minutos después, trasladaron el cuerpo hacia la Morgue Judicial del Hospital Independencia, donde será sometido a autopsia para determinar las causas de muerte.

En paralelo, personal de la División Criminalística realizó un minucioso trabajo en la escena. Los especialistas secuestraron prendas de vestir y pertenencias que estaban junto al cadáver, elementos que serán claves para intentar identificar a la víctima, ya que no llevaba documentación visible.

De acuerdo con fuentes cercanas a la causa, la Fiscalía solicitó de manera urgente informes sobre búsquedas de paraderos en toda la región, con especial atención en localidades del departamento Figueroa. El objetivo es determinar si el cuerpo corresponde a alguna persona reportada como desaparecida en los últimos días.

Sin embargo, hasta la noche de ayer, ninguna comisaría de la zona había recibido denuncias por ausencias o desapariciones recientes, un dato que incrementa el misterio en torno al caso y alimenta varias hipótesis que los investigadores aún no descartan.

Mientras tanto, los forenses se preparan para establecer desde cuándo estaba allí el cuerpo, aunque fuentes policiales advirtieron que el estado de conservación podría dificultar una estimación precisa del tiempo de fallecimiento.