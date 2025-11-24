Cuándo se disputará el choque entre Central Córdoba y Estudiantes por los cuartos de final del Clausura

El Ferro eliminó a San Lorenzo y se metió entre los ocho mejores, al igual que Boca, Argentinos y el Pincha.

Hoy 09:33

Los cuartos de final del Torneo Clausura 2025 toman forma y el fútbol argentino entra en su tramo más electrizante. Con series a partido único y la final programada para el 13 de diciembre en el Estadio Único “Madre de Ciudades”, los equipos sueñan con meterse entre los mejores ocho y pelear por el título.

Central Córdoba–Estudiantes y Boca–Argentinos, los primeros duelos confirmados

Central Córdoba eliminó el sábado a San Lorenzo y recibirá a Estudiantes de La Plata, que viene de dar el golpe ante Central en Rosario. El duelo tendrá como escenario el Estadio Único "Madre de Ciudades".

Por otro lado, en La Bombonera, Boca, que festejó ante Talleres, será local ante Argentinos Juniors, que el sábado eliminó a Vélez en Liniers.

Racing, River, Gimnasia, Unión, Riestra, Barracas, Lanús y Tigre, en busca del sueño

Además de los cruces ya definidos, otros ocho equipos esperan por su lugar definitivo en los playoffs. Racing, River, Gimnasia, Unión, Riestra, Barracas Central, Lanús y Tigre. Todos intentarán avanzar para seguir con vida en el certamen y llegar a la gran definición en suelo santiagueño.

Cuándo se juegan los cuartos: fechas y formato

Los cuartos de final se disputarán, en principio, durante el fin de semana del sábado 29 de noviembre, coincidiendo con la final de la Copa Libertadores entre Palmeiras y Flamengo.

Los partidos se jugarán en el estadio del mejor clasificado en la tabla general.

En caso de igualdad durante los 90 minutos, habrá alargue, algo que no ocurrió en el Torneo Apertura ganado por Platense. Si persiste el empate luego de los 30 minutos extra, la definición será por penales.

Los cruces de cuartos de final

Boca vs. Argentinos Juniors | Día y hora a definir

| Día y hora a definir Lanús o Tigre vs. Racing o River | Día y hora a definir

| Día y hora a definir Central Córdoba vs. Estudiantes | Día y hora a definir

| Día y hora a definir Unión o Gimnasia vs. Riestra o Barracas Central | Día y hora a definir

Con el Madre de Ciudades esperando por la final del 13 de diciembre, el Clausura 2025 entra en su fase más apasionante. Ocho lugares, una meta: ser el nuevo campeón del fútbol argentino.