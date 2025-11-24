Ingresar
La Municipalidad cumplió con la recolección de residuos durante los feriados del viernes y lunes

Durante el fin de semana largo, los operarios de la Municipalidad trabajaron con normalidad.

Hoy 21:26
Al igual que el viernes último, día no laborable, el personal de los centros operativos de la Municipalidad de la Capital cumplió el lunes, feriado nacional por el Día de la Soberanía, con el servicio de recolección de residuos.

Los trabajos se realizaron en los horarios habituales de los turnos de la mañana y de la tarde.

De esta manera, durante el fin de semana largo se concretó con normalidad el cronograma de recolección.

