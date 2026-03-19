Frías: investigan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp

Se trata de un subcomisario cuya conducta es analizada tras la difusión de fotos privadas en su estado. Se inició un sumario para determinar si fue un hecho intencional, accidental o producto de un hackeo.

Hoy 21:30

Un jefe policial de la ciudad de Frías quedó en el centro de una investigación interna luego de que se detectara la publicación de imágenes íntimas en su estado de WhatsApp, situación que motivó la apertura de un sumario disciplinario que aún se encuentra en trámite.

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Según se informó, el caso involucra a un subcomisario cuya exposición en la red social generó preocupación dentro de la Policía de la Provincia, ya que las fotografías fueron vistas por superiores, colegas, subalternos y familiares.

A raíz de lo sucedido, la Jefatura dispuso una investigación para establecer cómo se produjo la publicación, sin descartar que haya sido un acto voluntario, un error al compartir el contenido o incluso un posible hackeo de la cuenta del uniformado.

El caso se analiza bajo lo establecido en la Ley 4.794, que prevé sanciones para conductas que afecten el prestigio institucional o la dignidad del personal. Por el momento, no se adoptaron medidas disciplinarias definitivas y se aguardan los resultados de las actuaciones para determinar los pasos a seguir.