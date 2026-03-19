Luego de tres meses de agonía, murió una joven santiagueña que fue golpeada brutalmente por su pareja

La víctima, de 26 años, presentaba graves lesiones, como ruptura de tráquea, hundimiento de cráneo y fracturas faciales, que la mantuvieron en estado crítico. Su familia denunció que el presunto agresor continúa en libertad.

Hoy 15:21

Una mujer identificada como Marita Gallardo, de 26 años murió este jueves tras permanecer más de tres meses internada, luego de haber sido brutalmente golpeada por su pareja en la ciudad de Pinamar. El hecho es investigado como un grave caso de violencia de género y su familia pide que la causa sea caratulada como femicidio.

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La víctima había sido trasladada a Santiago del Estero, donde luchó por su vida durante tres meses y diez días, hasta que en las últimas horas se confirmó su fallecimiento.

Sus restos fueron sepultados hoy por la mañana en la localidad de Maco, en medio de escenas de profundo dolor. En diálogo con Noticiero 7, su madre y otros familiares reclamaron justicia y denunciaron la falta de respuestas judiciales.

“Yo lo que necesito es justicia, nada más, porque nadie me la va a devolver a mi hija”, expresó su madre entre lágrimas. Y agregó: “Tres meses y diez días sufrió mi hija, mientras que él se anda riendo y está libre”.

Según relataron, la joven presentaba graves lesiones producto de la golpiza: ruptura de tráquea, hundimiento de cráneo y fractura del tabique nasal, lo que le impedía incluso alimentarse con normalidad.

“Ella no podía comer, tenían que alimentarla con sondas, pero no era suficiente. Se fue deteriorando con el paso de los días”, contó un familiar.

La familia aseguró que ya había realizado denuncias en Pinamar y que incluso cuentan con documentación médica que acredita la gravedad del cuadro. Sin embargo, cuestionaron que el presunto agresor continúe en libertad.

“Queremos que se haga justicia, que lo detengan y que pague lo que hizo”, reclamaron. Además, pidieron asistencia legal para poder avanzar en la causa.