Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026

El participante se consagró campeón tras imponerse en una reñida final ante Sofi “La Reini” Gonet y se llevó el gran premio del reality.
Ian Lucas se consagró como el gran ganador de MasterChef Celebrity 2026, luego de una final intensa en la que superó a Sofi “La Reini” Gonet. El campeón logró conquistar al jurado con un menú sólido, donde demostró precisión, técnica y evolución, factores clave para quedarse con el título en la instancia decisiva. A lo largo del certamen, Ian se destacó por su constancia y crecimiento, lo que lo llevó a convertirse en uno de los participantes más fuertes de la competencia. Con esta victoria, se quedó con el trofeo de MasterChef Celebrity y el premio de 50 millones de pesos, cerrando una participación que lo consagró como el mejor de la edición 2026.
Ian Lucas se consagró como el gran ganador de MasterChef Celebrity 2026, luego de una final intensa en la que superó a Sofi “La Reini” Gonet.
El campeón logró conquistar al jurado con un menú sólido, donde demostró precisión, técnica y evolución, factores clave para quedarse con el título en la instancia decisiva.
A lo largo del certamen, Ian se destacó por su constancia y crecimiento, lo que lo llevó a convertirse en uno de los participantes más fuertes de la competencia.
Con esta victoria, se quedó con el trofeo de MasterChef Celebrity y el premio de 50 millones de pesos, cerrando una participación que lo consagró como el mejor de la edición 2026.