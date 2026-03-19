Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026

Ian Lucas se consagró como el gran ganador de MasterChef Celebrity 2026, luego de una final intensa en la que superó a Sofi “La Reini” Gonet.

El campeón logró conquistar al jurado con un menú sólido, donde demostró precisión, técnica y evolución, factores clave para quedarse con el título en la instancia decisiva.

A lo largo del certamen, Ian se destacó por su constancia y crecimiento, lo que lo llevó a convertirse en uno de los participantes más fuertes de la competencia.

Con esta victoria, se quedó con el trofeo de MasterChef Celebrity y el premio de 50 millones de pesos, cerrando una participación que lo consagró como el mejor de la edición 2026.