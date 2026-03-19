Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 20 MAR 2026 | 26º
X
Espectaculos

Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026

El participante se consagró campeón tras imponerse en una reñida final ante Sofi “La Reini” Gonet y se llevó el gran premio del reality.

Hoy 22:56

Ian Lucas se consagró como el gran ganador de MasterChef Celebrity 2026, luego de una final intensa en la que superó a Sofi “La Reini” Gonet.

El campeón logró conquistar al jurado con un menú sólido, donde demostró precisión, técnica y evolución, factores clave para quedarse con el título en la instancia decisiva.

A lo largo del certamen, Ian se destacó por su constancia y crecimiento, lo que lo llevó a convertirse en uno de los participantes más fuertes de la competencia.

Con esta victoria, se quedó con el trofeo de MasterChef Celebrity y el premio de 50 millones de pesos, cerrando una participación que lo consagró como el mejor de la edición 2026.

TEMAS Masterchef Celebrity Argentina

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Frías: investigan a un jefe policial por publicar imágenes íntimas en WhatsApp
  2. 2. Ian Lucas es el ganador de MasterChef Celebrity 2026
  3. 3. Milei habló en Tucumán y denunció una “carnicería” contra su Gobierno
  4. 4. La intendente Fuentes participó de la misa y procesión en honor a San José
  5. 5. Francia, Italia y Alemania se ofrecieron a proteger el estrecho de Ormuz cuando termine la guerra contra Irán
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramacom@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT