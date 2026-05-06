Bitcoin alcanza un nuevo récord histórico de 112,000 dólares

Bitcoin ha superado los 112,000 dólares, marcando un hito histórico en el mercado de criptomonedas y consolidándose como el activo digital más valioso del mundo.

Hoy 10:44

Bitcoin ha alcanzado un nuevo precio histórico de 112,000 dólares por primera vez desde su creación en 2009. Este incremento significativo en el valor de la criptomoneda rompe todos los registros previos y reafirma su posición como el activo digital más valioso del mundo.

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Este aumento histórico está relacionado con la reciente aprobación de nuevos ETFs de Bitcoin al contado en Estados Unidos, así como con el creciente interés de grandes inversionistas y fondos internacionales en este activo.

La capitalización del mercado de criptomonedas ha superado los 2.5 billones de dólares, evidenciando un aumento en la demanda de criptomonedas cada semana, impulsada por la desconfianza en las monedas tradicionales.

A pesar de la alta volatilidad que ha caracterizado a Bitcoin, este nuevo récord lo consolida como una reserva de valor alternativa. El hecho de que Bitcoin haya superado los 112,000 dólares refuerza la confianza global en su tecnología y en su potencial a largo plazo.

Una de las claves detrás de este auge es la oferta limitada de Bitcoin, ya que solo existirán 21 millones de bitcoins. Esta escasez programada, junto con el halving proyectado para 2028, hace que muchos inversores vean en Bitcoin una oportunidad a largo plazo.

La entrada de capital institucional ha sido un factor determinante en este nuevo récord. Empresas tecnológicas, bancos e incluso gobiernos han comenzado a comprar y almacenar BTC, lo que ha contribuido a su creciente valor.

El crecimiento de Bitcoin ha dado lugar a una oleada de nuevos usuarios en plataformas de inversión en criptomonedas. Las búsquedas relacionadas con Bitcoin y los contenidos virales sobre criptomonedas han aumentado notablemente en redes sociales, convirtiendo la frase 'Bitcoin supera los 112,000 dólares' en tendencia.

Con la superación de este hito, muchos analistas consideran que se abre un nuevo ciclo en el mercado de criptomonedas. Algunos bancos centrales ya están explorando formas de integrar o regular las criptomonedas, mientras el mundo observa cómo esta tendencia redefine la inversión y el ahorro digital.