Golpe al narcotráfico en Santa Fe: incautan 400 kilos de cocaína en una avioneta

Una avioneta con 380 panes de cocaína fue detenida este miércoles por la mañana en Vera, provincia de Santa Fe.

Hoy 11:09

De acuerdo a la información recopilada, se realizaron una serie de allanamientos tras la detención de la avioneta que aterrizó en la zona rural de Vera. En el lugar, había dos camionetas que esperaban la carga.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El operativo lo llevó adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en el marco de una investigación de hace más de un mes.