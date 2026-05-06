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Golpe al narcotráfico en Santa Fe: incautan 400 kilos de cocaína en una avioneta

Una avioneta con 380 panes de cocaína fue detenida este miércoles por la mañana en Vera, provincia de Santa Fe.

Hoy 11:09

De acuerdo a la información recopilada, se realizaron una serie de allanamientos tras la detención de la avioneta que aterrizó en la zona rural de Vera. En el lugar, había dos camionetas que esperaban la carga.

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El operativo lo llevó adelante la Procuraduría de Narcocriminalidad (Procunar) en el marco de una investigación de hace más de un mes.

Las alertas se encienden en la Argentina ya que la droga podría tener vínculos con Sebastián Marset, a quien la DEA calificó como el "Pablo Escobar de la era moderna".

Según se supo, la droga proviene de Bolivia y habría sido trasladada por gente del entorno de José Pedro Rojas Velasco, quien fue asesinado en ese país y trabajaba para el narco uruguayo.

Alrededor de cuatro personas fueron detenidas este miércoles mientras avanzan los procedimientos. Se presume que el destino de la droga eran los puertos de Rosario para su posterior envío al exterior.

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