Los bonos argentinos arrancan en alza tras la suba de calificación de Fitch

Los títulos soberanos registraban avances de hasta 2% en el inicio de la jornada, mientras el riesgo país cedía a 554 puntos tras la decisión de la calificadora.

Hoy 11:07

Los bonos de la deuda pública argentina iniciaron la rueda de este miércoles con subas de hasta 2%, luego de que la agencia Fitch Ratings mejorara la calificación crediticia del país.

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La decisión de la calificadora elevó la nota de los títulos soberanos de “CCC+” a “B-”, con perspectiva estable. El movimiento fue interpretado por el mercado como una señal positiva para las aspiraciones de la Argentina de volver a emitir deuda en los mercados internacionales.

En paralelo, y como respuesta al avance de los bonos, el riesgo país cedía hasta los 554 puntos, con expectativa de que la baja pueda extenderse durante el transcurso de la rueda.

Según explicó Fitch Ratings en un comunicado, la mejora en la calificación responde a avances estructurales en los saldos fiscales y externos, al progreso en la agenda de reformas económicas y a la acumulación de reservas de divisas.

La agencia también destacó que el Gobierno logró avanzar en su agenda legislativa tras las elecciones de medio término de octubre de 2025, con apoyo para la reforma laboral y un presupuesto 2026 enfocado en el equilibrio fiscal.

De todos modos, la calificadora advirtió que, pese a las mejoras, la posición de liquidez internacional sigue siendo baja. Además, señaló que la economía argentina todavía enfrenta una inflación elevada y mantiene un historial de inestabilidad.

En el mercado local, las primeras operaciones mostraban también una leve suba del panel MERVAL, cercana al 0,2%, mientras que los ADRs de empresas argentinas en Wall Street exhibían un comportamiento mixto.