"Decidió librar una guerra contra el bolsillo de los argentinos": Kicillof apuntó contra Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, cuestionó este miércoles en duros términos al presidente Javier Milei debido a la política económica implementada desde el comienzo de la guerra en Medio Oriente, que impactó en el valor del petróleo y la nafta. "Nos enteramos de que descongelan el precio y aplican un nuevo aumento", señaló, previo a asegurar que el mandatario "decidió librar una guerra contra el bolsillo de los argentinos".

"En muchísimos países, además de medidas para contener el precio de los combustibles, se evalúan contribuciones extraordinarias a las empresas petroleras, que multiplican sus ganancias en medio del sufrimiento de pueblos afectados, directa o indirectamente,por guerras absurdas, al menos mientras dure el conflicto. Son gobiernos que priorizan el bienestar de sus sociedades", explicó el gobernador bonaerense en X.

En este sentido, advirtió: "Hoy Argentina no cuenta con eso, pero falta menos para que termine este capítulo de infamia, esta cascada de irresponsabilidad que cae sobre los argentinos. Hay otro camino y lo vamos a seguir construyendo".

Al comienzo del posteo, Kicillof recordó que "la guerra en Medio Oriente puso presión sobre el precio del petróleo y, por lo tanto, sobre los combustibles y la nafta en particular. Antes de que Estados Unidos e Israel iniciaran la operación Furia Épica contra Irán, el barril de Brent oscilaba entre 65 y 70 dólares. Luego del inicio del conflicto, el precio casi se duplicó y hoy supera los 100 dólares".

Frente a estas circunstancias, destacó, "muchos países tomaron medidas para impedir que el aumento del crudo impactara en los precios de los combustibles y de la energía, y se trasladara al bolsillo de las familias y a los costos de las empresas. En esos países, el Estado, ese que Milei desprecia, intervino para evitar, o al menos atenuar, que las consecuencias de la guerra deterioren aún más la calidad de vida de sus sociedades".

"Lamentablemente, este complejo contexto mundial encuentra a nuestro país con un gobierno aferrado a una ideología anacrónica, incompatible con el interés nacional y, sobre todo, totalmente inoportuna para gobernar en estas circunstancias. Para Milei —a diferencia incluso de aliados como Trump, Meloni o el derrotado Orbán— el mercado lo resuelve todo y el Estado, al que considera responsable de todos los males, debe simplemente desaparecer", cuestionó Kicillof.

Para luego agregar: "En los artículos teóricos del Presidente estas falsedades no hacen daño; en la realidad, son un problema gravísimo. Hay guerra, el precio del petróleo se dispara y el Estado decide no hacer absolutamente nada. Un Estado desertor que renuncia a actuar como Estado nacional".