Posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán: suben las bolsas y cae el petróleo

Una eventual resolución del conflicto comienza a perfilarse en el corto plazo, lo que impulsó un mayor optimismo en los mercados. En ese contexto, se prevé un levantamiento progresivo de los bloqueos en el estrecho de Ormuz.

Hoy 09:51

La posibilidad de un acuerdo inminente entre Estados Unidos e Irán para poner fin al conflicto en la región y establecer un marco para futuras negociaciones nucleares impulsó este miércoles a los mercados internacionales. Según informó Axios, funcionarios estadounidenses y fuentes cercanas a la negociación confirmaron que ambas partes se acercan a un memorando de entendimiento de una página, cuyo borrador podría transformarse en una salida diplomática en las próximas 48 horas.

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La expectativa de un desenlace favorable se reflejó de inmediato en los mercados financieros. El barril de Brent europeo retrocedía un 9% hacia las 11:00 GMT, operando por debajo de los USD 100, mientras que el WTI de Texas cedía un 11%, a USD 90, ante la previsión de que los bloqueos y restricciones en el estrecho de Ormuz comiencen a levantarse progresivamente. Las bolsas reaccionaron con optimismo: los futuros de Wall Street operaron en verde, con los principales índices avanzando entre 0,7% y 1,3%, y las plazas europeas de Londres, Fráncfort y París registraron subas superiores al 2%.

De acuerdo con el reporte de Axios, el entendimiento contempla que Irán se comprometa a suspender su enriquecimiento de uranio, mientras que Estados Unidos aceptaría levantar sanciones y liberar miles de millones de dólares en fondos iraníes congelados. Además, el acuerdo prevé el retiro gradual de las restricciones al tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz, medida que había escalado las tensiones en la zona.

El texto en negociación propone una moratoria sobre el programa nuclear iraní que, según fuentes consultadas por Axios, podría tener una duración de entre 12 y 15 años, en contraste con la oferta inicial de Teherán de cinco años y la exigencia estadounidense de veinte. También se discute una cláusula que prolongaría la moratoria ante cualquier incumplimiento iraní, así como la posibilidad de permitir solo un enriquecimiento nuclear bajo del 3,67% al expirar el plazo.

El equipo negociador estadounidense, encabezado por Steve Witkoff y Jared Kushner por encargo del presidente Donald Trump, conduce el diálogo directamente con representantes iraníes y a través de mediadores. Axios detalló que el memorando incluye la declaración formal del cese de hostilidades y el inicio de un periodo de treinta días para definir un acuerdo más ambicioso sobre la apertura del estrecho, la limitación permanente del programa nuclear y el levantamiento total de las sanciones.

