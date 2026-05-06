Caso Adorni: el hijastro de una de las jubiladas prestamistas declara como testigo clave

Se trata de Leandro Miano, vinculado a la operación por el departamento que el jefe de Gabinete posee en Caballito. Su declaración se suma a la del contratista que realizó refacciones en la casa del country Indio Cuá.

Hoy 09:44

La causa que investiga al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por supuesto enriquecimiento ilícito sumará este miércoles una nueva declaración considerada clave para la Justicia.

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Se trata de Leandro Miano, hijastro de Claudia Sbabo, una de las jubiladas prestamistas que aparece vinculada a la compra del departamento que el funcionario posee en el barrio porteño de Caballito.

La citación de Miano se da luego de la declaración de Matías Tabar, el contratista que realizó refacciones en la propiedad que Adorni tiene en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz.

Según trascendió, Tabar se presentó ante el fiscal federal Gerardo Pollicita y confirmó que recibió 245.000 dólares en efectivo por renovar la vivienda que el jefe de Gabinete compró a fines de 2024.

Por su parte, Miano fue citado por su presunto rol en la organización de la transacción vinculada al inmueble de Caballito. De acuerdo con la información conocida, habría actuado como nexo junto a su socio Pablo Martín Feijoo, hijo de otra jubilada mencionada en la causa.

La investigación busca contrastar los ingresos declarados por el funcionario con la compra de propiedades, las refacciones realizadas y distintos gastos que quedaron bajo la lupa judicial.

En ese marco, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero (DAFI) avanzará en los próximos días con el análisis de las inconsistencias patrimoniales detectadas en el expediente.

En los últimos días también trascendieron gastos vinculados a viajes familiares, entre ellos uno a Bariloche, que habría superado los 9 millones de pesos. Adorni sostiene que esos traslados fueron pagados con fondos propios y que se trataron de viajes de índole personal.

Durante su exposición en el Congreso de la Nación, el pasado 29 de abril, el jefe de Gabinete negó haber cometido delitos y defendió la legalidad de su patrimonio. Además, afirmó que sus declaraciones juradas fueron presentadas conforme a la Ley de Ética Pública.

En paralelo, Adorni anticipó que denunciará al diputado nacional Rodolfo Tailhade por presunto espionaje, luego de que el legislador pidiera explicaciones sobre traslados en autos oficiales y el uso de custodia oficial por parte de su esposa.

Mientras tanto, el Gobierno nacional mantiene su respaldo público al funcionario, quien además retomaría sus conferencias de prensa en la Casa Rosada, tras la reapertura de la sala de periodistas acreditados.

La investigación continuará durante el mes con nuevas medidas orientadas a reconstruir el origen de los fondos utilizados en operaciones inmobiliarias, refacciones y viajes realizados desde diciembre de 2023 hasta la actualidad.