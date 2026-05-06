“Home To Us”: el primer dueto de Paul McCartney con Ringo Starr

La canción contará con Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri. El artista lo reveló en un evento para fans en Abbey Road Studios.

Hoy 10:41

Paul McCartney anunció la salida de “Home to Us”, su colaboración junto a Ringo Starr, que emociona a los fans de los Beatles. El artista publicó un adelanto en sus redes sociales y confirmó que se podrá escuchar el viernes.

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La canción formará parte del próximo álbum solista de McCartney, llamado The Boys of Dungeon Lane, que saldrá el 29 de mayo. “Home to Us” nació durante una sesión en el estudio del productor Andrew Watt, en Los Ángeles, donde Paul estaba trabajando en su nuevo material.

El tema tendrá voces adicionales de Chrissie Hynde, cantante de The Pretenders, y Sharleen Spiteri, integrante de Texas.

Una obra que representa un homenaje a la amistad, las raíces y la memoria compartida de estos dos músicos. A su vez, es la primera vez que el baterista de los Beatles participa en un disco solista de Paul.

Paul también contó detalles en un evento exclusivo para 50 fans que asistieron ayer a una escucha en Abbey Road del disco antes de su estreno.

Según contó la revista Billboard, Ringo participó de la grabación del nuevo disco de Paul cuando estaba en un proceso avanzado de producción. El legendario baterista fue al estudio de Andrew Watt y tocó la batería para la canción. McCartney dijo que Starr se “sintió molesto” porque creyó que su contribución no había sido buena.

Días después, el músico le mandó un demo y le pidió que cantara, sin embargo, producto de otro malentendido, Starr solo grabó el coro, por lo que McCartney pensó que la canción no le había gustado. Finalmente, Ringo sumó más baterías y voces, lo que permitió concretar la última versión del sencillo, al que también se sumaron Chrissie Hynde y Sharleen Spiteri.

