Milei habló en Tucumán y denunció una “carnicería” contra su Gobierno

El Presidente participó del Foro Económico del NOA, donde cuestionó con dureza a la oposición y a sectores del empresariado. Defendió su política económica y apuntó contra lo que consideró prácticas “inmorales”.

Hoy 23:16

El presidente Javier Milei participó este jueves del Foro Económico del NOA, realizado en San Miguel de Tucumán, donde lanzó fuertes críticas contra la oposición y parte del empresariado, en medio de tensiones con figuras del sector industrial.

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Durante su exposición, el mandatario aseguró que existe “una carnicería” contra su gestión, en alusión a cuestionamientos políticos y mediáticos. En ese marco, sostuvo que hay dirigentes y empresarios que promueven “precios más altos, salarios más bajos y empleos de peor calidad”, y vinculó estas prácticas con la corrupción.

En su discurso, Milei retomó conceptos del economista Adam Smith para explicar su visión sobre el crecimiento económico y la distribución del ingreso, al tiempo que defendió la competencia como motor del desarrollo. “Es necesario entender qué es lo que va a generar crecimiento de acá en adelante”, planteó.

Además, el jefe de Estado cuestionó las intervenciones que, según su mirada, restringen la libertad de mercado y terminan perjudicando a la población. En ese sentido, afirmó que ciertas políticas buscan “beneficiar a unos pocos” en detrimento del conjunto de la sociedad.

Finalmente, Milei remarcó que su gestión se apoya en principios morales como eje de la política económica. “No estamos dispuestos a avanzar violentando la vida, la libertad y la propiedad”, sostuvo, y aseguró que las decisiones de gobierno deben estar guiadas por valores que garanticen un desarrollo sostenible.