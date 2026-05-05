El tiempo en Santiago del Estero para este martes 5 de mayo de 2026: se espera una jornada agradable con máxima de 28°

El SMN anticipa una jornada con nubosidad durante gran parte del día y temperaturas en ascenso. Para el miércoles, se prevé una máxima de 30° con cielo nublado.

Hoy 01:53

Este martes 5 de mayo de 2026, la provincia de Santiago del Estero tendrá una jornada marcada por el aumento de la temperatura y condiciones de nubosidad variable, según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

De acuerdo al informe oficial, se espera una temperatura mínima de 17° y una máxima de 28°, en un día que comenzará con neblina durante la madrugada y la mañana, lo que podría afectar la visibilidad en rutas y calles.

Con el correr de las horas, las condiciones tenderán a mejorar levemente, aunque el cielo se mantendrá mayormente nublado durante la tarde y la noche, en un contexto de ambiente templado a cálido.

En cuanto al pronóstico extendido, el organismo anticipa que para este miércoles se espera un nuevo ascenso de la temperatura, con una máxima de 30° y una mínima de 20°, acompañado por cielo nublado durante toda la jornada.

