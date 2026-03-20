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El tiempo para este viernes 20 de marzo en Santiago del Estero: la lluvia llegaría hacia la tarde

Se espera una jornada inestable aunque con temperaturas que superarán los 32ºC, según informó el SMN.

Hoy 01:25

El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 20 de marzo una jornada inestable en Santiago del Estero, con temperaturas elevadas y condiciones que irán desmejorando con el correr de las horas. La mínima se ubicará en 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C, en un contexto de ambiente cálido y húmedo.

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Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, hacia la tarde se espera un cambio en las condiciones, con la llegada de tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias que ascenderá al 40-70%.

Para la noche, el pronóstico indica tormentas más intensas. En cuanto al viento, soplará leve del noreste a unos 10 km/h, mientras que la humedad será alta, cercana al 83%, lo que aportará mayor sensación térmica durante gran parte del día.

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