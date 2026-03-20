El tiempo para este viernes 20 de marzo en Santiago del Estero: la lluvia llegaría hacia la tarde

Se espera una jornada inestable aunque con temperaturas que superarán los 32ºC, según informó el SMN.
El Servicio Meteorológico Nacional anticipa para este viernes 20 de marzo una jornada inestable en Santiago del Estero, con temperaturas elevadas y condiciones que irán desmejorando con el correr de las horas. La mínima se ubicará en 23°C, mientras que la máxima alcanzará los 32°C, en un contexto de ambiente cálido y húmedo.
HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO
Durante la madrugada y la mañana el cielo se presentará mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones. Sin embargo, hacia la tarde se espera un cambio en las condiciones, con la llegada de tormentas aisladas y una probabilidad de lluvias que ascenderá al 40-70%.
Para la noche, el pronóstico indica tormentas más intensas. En cuanto al viento, soplará leve del noreste a unos 10 km/h, mientras que la humedad será alta, cercana al 83%, lo que aportará mayor sensación térmica durante gran parte del día.