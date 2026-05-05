Pink y su hijo Jemerson superan el coronavirus y reaparecen felices

Pink y su hijo Jemerson han superado el coronavirus y comparten su recuperación en redes sociales.

Hoy 15:21

Hace unas semanas, la reconocida cantante Pink reveló que ella y su hijo Jemerson, de tres años, habían contraído el coronavirus y se encontraban en reposo en su hogar.

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Durante este difícil periodo, Pink describió esos días como los más aterradores de su vida, especialmente al ver a su hijo en un estado muy débil mientras luchaba con el virus.

A pesar de las adversidades, tanto la artista como su hijo lograron salir airosos de esta batalla contra el virus y ahora se encuentran completamente recuperados.

Recientemente, Pink compartió un vídeo en su Instagram donde se les puede ver a ella y a Jem riendo juntos mientras disfrutan de una película.

En el clip, madre e hijo parecen disfrutar de un agradable domingo viendo “Ratatouille”, la célebre película animada de Disney.

A pesar de haber desarrollado anticuerpos para protegerse de un posible nuevo contagio, Pink y su hijo continúan cumpliendo con aislamiento preventivo como medida de precaución.