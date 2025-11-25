En busca de más respaldo, Diego Santilli viaja a Misiones para un encuentro con Hugo Passalacqua

El ministro del Interior se reunirá este mediodía con el gobernador para intentar sellar acuerdos que le permitan al Gobierno avanzar en el Congreso con el Presupuesto y las reformas libertarias.

Hoy 07:22

El ministro del Interior, Diego Santilli, iniciará este mediodía una nueva semana de reuniones con gobernadores y se acerca así al cierre de la primera ronda de encuentros con los 20 mandatarios provinciales que firmaron el Pacto de Mayo para lograr consensos tendientes a aprobar el Presupuesto 2026 y futuras reformas.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El funcionario viajará hoy a Misiones para reunirse con el gobernador Hugo Passalacqua, quien junto a su jefe político, Carlos Rovira, controla un bloque de cuatro diputados y dos senadores que la gestión libertaria busca tener de su lado a la hora de tratar los proyectos clave en las sesiones extraordinarias. El encuentro está previsto a las 12 y Passalacqua recibirá a Santilli junto al gabinete provincial.

Santilli viene escuchando los pedidos de los mandatarios provinciales en el marco de estas negociaciones en las que promete respuestas a cambio de apoyo legislativo. En paralelo, también busca seguir debilitando los bloques peronistas, ya que algunos gobernadores de ese espacio podrían conformar bancadas aparte. El pasado viernes, el ministro del Interior se entrevistó con Gerardo Zamora en Santiago del Estero y recibió su predisposición para respaldar la aprobación del Presupuesto 2026, aunque el mandamás provincial no se privó de elevar algunos reclamos vinculados a fondos.

Para esta semana, Santilli también tiene en mente la idea de sumar un intercambio con el jujeño Carlos Sadir y podría convocar a algún otro representante de las provincias a Casa Rosada. Una vez concluido el diálogo con los aliados que acompañaron el Pacto de Mayo, la idea del ex legislador del PRO es evaluar los pasos a seguir con los cuatro gobernadores peronistas, Axel Kicillof (Buenos Aires), Ricardo Quintela (La Rioja), Gildo Insfrán (Formosa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).